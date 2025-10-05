Türkiye'nin zirvesindeki eşsiz cennet kapılarını dünyaya açmaya hazırlanıyor

Bakan Yumaklı, Bitlis Valiliğinin öncülüğünde Nemrut’un sadece Bitlis ve Türkiye’ye değil, dünyanın gündemine sokmayı düşündüklerini hatırlatarak, "Özellikle de bu güzellikleri takip edenlerin gündemine Nemrut’u sokmak için başka bir çalışma yapalım diye düşündük. Uzun süren bir hazırlık sürecinin ardından, buranın milli park ilan edilmesiyle ilgili sona gelinmiş durumdayız. Biyoçeşitliliğin her türünden bahsediyorum. Türkiye’de geçtiğimiz birkaç gün önce bile yeni bir bitki türünün keşfi ilan edildi. Ülkemizin bu anlamda çok ciddi bir zenginliği var. Burası da çok nadide yerlerden birisi. Bitki türleri, hayvan türleri ve içinde bulunduğu atmosfer ile insanların gözüne ve gönlüne hitap edecek şekilde çok daha fazla onların hizmetine sunulacak bir hazırlık içindeyiz" dedi.