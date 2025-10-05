Türkiye'nin zirvesindeki eşsiz cennet kapılarını dünyaya açmaya hazırlanıyor
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bitlis’in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçe sınırları içinde bulunan Nemrut Krater Gölü'nde açıklamalarda bulunarak, "Nemrut Kalderası'nı dünyanın gündemine taşıyacağız" dedi.
Nemrut Dağı ve çevresindeki bölge, zengin su kaynakları, serin havası ve verimli otlaklarıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelen göçer ailelerin tercih ettiği başlıca yaylalardan biri olmaya devam ediyor.
Bu doğal yaşam döngüsü hem bölge ekonomisine katkı sağlıyor hem de doğayla iç içe bir yaşam kültürünü yaşatıyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Dün Bitlis'teydik, programlarımız vardı. Bugün de Bitlis’in tarihi yerlerine ziyaretler yaptık. Özellikle şu an içinde bulunduğumuz Nemrut Kalderası, özelliği itibarıyla ayrı bir parantezi hak ediyor. Biyoçeşitliliğin korunmasıyla ilgili malumunuz, bizim bakanlığımızın önemli bir görevi var. Özellikle Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü uhdesinde olan ve Türkiye’nin dört bir tarafında biyoçeşitliliği ifade eden ne varsa bu başlıklarda faaliyetlerde bulunuyoruz. Burası bir tabiat anıtı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza da teşekkür ediyoruz. Gerçekten buranın korunmasıyla ilgili, mevcut güzelliklerinin aynı şekilde devamı konusunda çok önemli çalışmalar yürütmüşler. Bunu bir adım öteye götürmek üzere kendileriyle birlikte bir çalışma gerçekleştiriyoruz" dedi.
Bakan Yumaklı, Bitlis Valiliğinin öncülüğünde Nemrut’un sadece Bitlis ve Türkiye’ye değil, dünyanın gündemine sokmayı düşündüklerini hatırlatarak, "Özellikle de bu güzellikleri takip edenlerin gündemine Nemrut’u sokmak için başka bir çalışma yapalım diye düşündük. Uzun süren bir hazırlık sürecinin ardından, buranın milli park ilan edilmesiyle ilgili sona gelinmiş durumdayız. Biyoçeşitliliğin her türünden bahsediyorum. Türkiye’de geçtiğimiz birkaç gün önce bile yeni bir bitki türünün keşfi ilan edildi. Ülkemizin bu anlamda çok ciddi bir zenginliği var. Burası da çok nadide yerlerden birisi. Bitki türleri, hayvan türleri ve içinde bulunduğu atmosfer ile insanların gözüne ve gönlüne hitap edecek şekilde çok daha fazla onların hizmetine sunulacak bir hazırlık içindeyiz" dedi.