Türkiye'ye kış erken geliyor: Lapa lapa kar yağacak!

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yurdun doğusunda hava sıcaklıklarının azalacağını ve yüksek kesimlerde kar yağışı görülebileceğini duyurdu.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada perşembe gününden itibaren Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’de sıcaklıkların hızla düşeceğini bildirdi.

 

Şen’in değerlendirmesine göre Erzurum, Erzincan ve Gümüşhane’de sıcaklıklar 7 ila 10 derece birden gerileyecek. Bu ani soğuma, Doğu Karadeniz’in yüksek yaylalarında kar yağışına yol açacak.

 

İstanbul ve batı illeri için önemli bir soğuma ya da kar beklentisinin olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Şen, bu bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmeye devam edeceğini söyledi.

 

Uzman isim, olası yağışların şehir merkezlerinde yağmur, kesimlerde ise kar şeklinde görüleceğini belirtti.

