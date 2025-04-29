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Türklere oturma izni verilen adada kutup ayısı saldırısı kamerada

Türk vatandaşlarına mülk edinme ve oturma hakkı tanınmasıyla gündeme gelen Norveç'e bağlı Svalbard takımadalarında kutup ayısının bir kişiyi kovaladığı anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Türklere oturma izni verilen adada kutup ayısı saldırısı kamerada - Resim: 1

 Arktik bölgesinde Norveç'e bağlı Svalbard takımadalarında kaydedilen görüntüler sosyal medya gündem oldu. Görüntülerde, kutup ayısının bir kişiyi kovaladığı anlar yer aldı. 

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Türklere oturma izni verilen adada kutup ayısı saldırısı kamerada - Resim: 2

Ölümle burun buruna kalan kişi kar motoruna binerek bölgeden uzaklaştı. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. 

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Türklere oturma izni verilen adada kutup ayısı saldırısı kamerada - Resim: 3

TÜRK VATANDAŞLARINA OTURMA VE MÜLK EDİNME HAKKI VERİLMİŞTİ

Norveç'e bağlı olan Svalbard takımadalarında Türk bilim insanlarına mülk edinme, oturma ve bilimsel araştırma hakkı tanınmıştı. 

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Türklere oturma izni verilen adada kutup ayısı saldırısı kamerada - Resim: 4

Resmi Gazete'de yayımlanan Spitsbergen Anlaşması'na göre, Türk vatandaşları ve şirketleri adaların karasularında balıkçılık yapabiliyor, denizcilik ve madencilik alanlarında ticari faaliyetlerde bulunabiliyor. 

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