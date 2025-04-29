Türklere oturma izni verilen adada kutup ayısı saldırısı kamerada
Türk vatandaşlarına mülk edinme ve oturma hakkı tanınmasıyla gündeme gelen Norveç'e bağlı Svalbard takımadalarında kutup ayısının bir kişiyi kovaladığı anlar kameraya yansıdı.
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Arktik bölgesinde Norveç'e bağlı Svalbard takımadalarında kaydedilen görüntüler sosyal medya gündem oldu. Görüntülerde, kutup ayısının bir kişiyi kovaladığı anlar yer aldı.
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Ölümle burun buruna kalan kişi kar motoruna binerek bölgeden uzaklaştı. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
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TÜRK VATANDAŞLARINA OTURMA VE MÜLK EDİNME HAKKI VERİLMİŞTİ
Norveç'e bağlı olan Svalbard takımadalarında Türk bilim insanlarına mülk edinme, oturma ve bilimsel araştırma hakkı tanınmıştı.
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Resmi Gazete'de yayımlanan Spitsbergen Anlaşması'na göre, Türk vatandaşları ve şirketleri adaların karasularında balıkçılık yapabiliyor, denizcilik ve madencilik alanlarında ticari faaliyetlerde bulunabiliyor.
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