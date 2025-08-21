Tuz Gölü'nde gizemli olay... Tam 1 yıldır ansızın ortaya çıkıp, birden yok oluyor

Bölgedeki çoğu su kuyusundan karbondioksit gazı çıktığını, bunun da tarlaları çoraklaştırmaya başladığını ifade eden Özdemir, şöyle konuştu:

"Bunun yanında sıcak sularımız da mevcut. Çünkü Türkiye'nin en geç volkanik dağı Hasan Dağı volkanizmasının olduğu yerlerde bu tür gayzerler olur. Burası Tuz Gölü'ne de çok yakın bir yer. Tuz Gölü etrafında su kuyularının da yer altı suları azaldığı için ters yöne doğru bir akış var. Bazı 300 metrelik kuyularda tuzlu suyla karşılaşıyoruz. Bu gayzerde de tuzlu su çıkışı var. Etrafında bunun izlerini görüyoruz. Bu nedenle de daha önce ayçiçeği ekilen bazı tarlalara, artık güneş enerjisi santralleri kurmuşlar. Örneğin bu gayzerin yakınındaki ayçiçeği tarlasındaki kuyudan da tuzlu su çıkmaya başlamış. Sulanmasına rağmen iyi bir verim alınmamış. Tuzlu su çıktığı için bölgede tarlalar da çoraklaşmada başlayacak. Artık bu şekilde verim bile alınmaz. Biz sularımız tükettikten sonra kuyuyu 1000 metreden açsanız dahi yeterli ve güzel suyu alamazsınız. Çok ciddi anlamda kuraklıkla karşı karşıyayız. Sularımıza sahip çıkmamız lazım. Mevcut sularımızı 4-5 yıl sonra bulamayacağız." (DHA)