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''Ücretsiz'' olduğunu duyan koştu... Tarlaya hücum kamerada

Manisa’nın Salihli ilçesinde 3 ortak tarafından 220 dönüm alana ekilen yaklaşık 600 ton kavun ve karpuz, halka ücretsiz dağıtıldı. Duyan vatandaşlar tarlaya akın etti.

Kaynak: İHA
''Ücretsiz'' olduğunu duyan koştu... Tarlaya hücum kamerada - Resim: 1

Manisa'nın Salihli ilçesi Yılmaz Mahallesi’ndeki 220 dönüm alana Ahmet Akbaş, Metin Akbaş ve Eyüp Çakar tarafından ortaklaşa kavun ve karpuz ekildi. 

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''Ücretsiz'' olduğunu duyan koştu... Tarlaya hücum kamerada - Resim: 2

Yaklaşık 1.5 milyon lira masraf eden üç ortak, kavun ve karpuzların hasat vakti gelince durumu alıcılara iletti. 

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''Ücretsiz'' olduğunu duyan koştu... Tarlaya hücum kamerada - Resim: 3

Tarlaya gelen alıcılar, 100 ila 300 bin lira arasında rakam verince üç ortak ürünlerini bu fiyata satmak yerine halka ücretsiz dağıtma kararı verdi. 

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''Ücretsiz'' olduğunu duyan koştu... Tarlaya hücum kamerada - Resim: 4

Üç ortak, sosyal medya hesaplarından tarladaki kavun ve karpuzların bedava olduğunu, hasat etmek isteyenlerin tarlaya gelerek ürünleri hasat edebileceği duyurdu. 

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