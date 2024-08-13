''Ücretsiz'' olduğunu duyan koştu... Tarlaya hücum kamerada
Manisa’nın Salihli ilçesinde 3 ortak tarafından 220 dönüm alana ekilen yaklaşık 600 ton kavun ve karpuz, halka ücretsiz dağıtıldı. Duyan vatandaşlar tarlaya akın etti.
Kaynak: İHA
Manisa'nın Salihli ilçesi Yılmaz Mahallesi’ndeki 220 dönüm alana Ahmet Akbaş, Metin Akbaş ve Eyüp Çakar tarafından ortaklaşa kavun ve karpuz ekildi.
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Yaklaşık 1.5 milyon lira masraf eden üç ortak, kavun ve karpuzların hasat vakti gelince durumu alıcılara iletti.
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Tarlaya gelen alıcılar, 100 ila 300 bin lira arasında rakam verince üç ortak ürünlerini bu fiyata satmak yerine halka ücretsiz dağıtma kararı verdi.
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Üç ortak, sosyal medya hesaplarından tarladaki kavun ve karpuzların bedava olduğunu, hasat etmek isteyenlerin tarlaya gelerek ürünleri hasat edebileceği duyurdu.
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