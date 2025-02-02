Uludağ'da sömestirin son günü kalabalığı
Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da pistler, sömestir tatilinin son gününde de doldu.
Kayakseverlerin 'beyaz cennet' olarak tanımladığı, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden, 20 otel, tesis ve 8 bin 350 yatak kapasitesine sahip Uludağ'da, mevsimin ilk kar yağışı 17 Ekim'de düşerken, kayak pistleri 15 Aralık'ta açıldı.
Sömestir tatiline otellerdeki yüzde 80 doluluk oranıyla giren Uludağ'da, hafta sonları ise doluluk oranı yüzde 100'lere ulaştı.
Kar kalınlığının 86 santimetre olduğu Uludağ'da, hava sıcaklığı en yüksek 5, en düşük sıfır derece olarak ölçüldü. Sömestir tatili boyunca kayak pistleri yerli ve yabancı turistlerle doldu. Tatilciler, sömetirin son saatlerini de kayak ve snowboard yaparak değerlendiriyor.
Uludağ’da sömestir tatilinde hafta sonları otellerdeki doluluk oranının yüzde 100’e ulaştığını söyleyen otel satış sorumlusu Berk Söz (23), “Uludağ'da, sömestir tatili yoğun geçti. Otellerimizde misafirlerimizi ağırladık. Bugün sömestirin son günü olmasına rağmen, pistler hala tatilcilerle dolu. Sömestir tatili boyunca, özellikle hafta sonları doluluk oranımız yüzde 100'e ulaştı” dedi.