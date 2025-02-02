Uludağ'da sömestirin son günü kalabalığı

Kar kalınlığının 86 santimetre olduğu Uludağ'da, hava sıcaklığı en yüksek 5, en düşük sıfır derece olarak ölçüldü. Sömestir tatili boyunca kayak pistleri yerli ve yabancı turistlerle doldu. Tatilciler, sömetirin son saatlerini de kayak ve snowboard yaparak değerlendiriyor.