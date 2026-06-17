Üniversitede girişimcilik okuyup KOSGEB desteği ile kendi işlerinin patronu oldular

Erzurum Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde, geleneksel eğitim anlayışını yıkan, uygulama ve deneyim temelli örnek bir akademik proje hayata geçirildi. Prof. Dr. Cem Işık tarafından yürütülen 'Girişimcilik' dersi kapsamında 15 haftalık eğitim alan öğrenciler, edindikleri teorik bilgileri sahaya yansıtarak şirketleşme süreçlerini uçtan uca deneyimledi.