Üniversitede girişimcilik okuyup KOSGEB desteği ile kendi işlerinin patronu oldular
Erzurum Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri, Prof. Dr. Cem Işık'ın verdiği 'Girişimcilik' dersinde teoriyi pratiğe dökerek KOSGEB standartlarında 10'u gastronomi, 20'si turizm işletmeciliği olmak üzere toplam 30 şirket kurdu.
Erzurum Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde, geleneksel eğitim anlayışını yıkan, uygulama ve deneyim temelli örnek bir akademik proje hayata geçirildi. Prof. Dr. Cem Işık tarafından yürütülen 'Girişimcilik' dersi kapsamında 15 haftalık eğitim alan öğrenciler, edindikleri teorik bilgileri sahaya yansıtarak şirketleşme süreçlerini uçtan uca deneyimledi.
Eğitim kapsamında kurulan toplam 30 şirketin 10'u gastronomi alanında, 20'si ise turizm işletmeciliği alanında faaliyet göstermek üzere tasarlandı.
Öğrenciler, şirket projelerini kanvas tabanlı iş modeliyle ve KOSGEB standartlarında hazırladı. Sürdürülebilirlik, gelir ve maliyet gibi finansal modelleme analizleri gerçek piyasa dinamikleri dikkate alınarak gerçekleştirildi.
Fikirlerin profesyonel şekilde ifade edilmesi amacıyla web siteleri tasarlandı, poster sunumları yapıldı ve projelerin görünürlüğünü artıracak tanıtım videoları hazırlandı.