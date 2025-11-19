Üniversiteyi bitirip döndüğü köyünde kendi işinin patronu oldu

Şu an dışarıdan veterinerlik okuduğunu söyleyen Aşık, "Ben bir mesai içinde saatli çalışmaktansa, kendi işimi yapmak istedim. Başkasının emrinde olmak istemedim. Hayvanları da çok seven birisiyim. Doğayı seviyorum, hayvanları yetiştirmeyi, bir şeyler katmayı çok seviyorum. Geldiğimiz noktada da şu an 40 başlık bir sürüm var. Herkes bana işin getirisini soruyor. Bence getirisi güzel, kar bırakan bir iş hayvancılık. Bazı insanlar kar edemediklerini söylüyor. Ben böyle düşünmüyorum. Belki de ben çok pozitif bakıyorum ama şu anki rakamlarla zarar etmek zor" dedi.