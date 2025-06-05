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  4. Ünlü gurme Vedat Milor simidi övünce ortalık bir anda karıştı

Ünlü gurme Vedat Milor simidi övünce ortalık bir anda karıştı

Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor'un "Ülkemizde odun fırınında pişmiş İzmit simidi diye bir gerçek var" ifadeleri ortalığı karıştırdı.

Kaynak: İHA
Ünlü gurme Vedat Milor simidi övünce ortalık bir anda karıştı - Resim: 1

Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de odun fırınında pişen İzmit simidinin ayrı bir lezzet olduğuna dikkat çekti.

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Ünlü gurme Vedat Milor simidi övünce ortalık bir anda karıştı - Resim: 2

Milor, "Diğer şehirlerimiz alınmasın ama ülkemizde odun fırınında pişmiş İzmit simidi diye bir gerçek var" ifadeleriyle İzmit simidini övdü.

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Ünlü gurme Vedat Milor simidi övünce ortalık bir anda karıştı - Resim: 3

Bu paylaşım, kısa sürede simit severler arasında yoğun bir tartışmaya yol açtı. Bazı tüketiciler Milor'un görüşüne katılırken, farklı şehirlerin simitlerini savunanlar da sosyal medyada görüşlerini paylaştı.

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Ünlü gurme Vedat Milor simidi övünce ortalık bir anda karıştı - Resim: 4

Ünlü şef Ebru Baybara Demir ise "Bence en iyi simit Ankara simidi, kıvamı farklı" diyerek İzmit simidine karşı Ankara simidini savundu.

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