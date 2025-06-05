Ünlü gurme Vedat Milor simidi övünce ortalık bir anda karıştı
Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor'un "Ülkemizde odun fırınında pişmiş İzmit simidi diye bir gerçek var" ifadeleri ortalığı karıştırdı.
Kaynak: İHA
Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de odun fırınında pişen İzmit simidinin ayrı bir lezzet olduğuna dikkat çekti.
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Milor, "Diğer şehirlerimiz alınmasın ama ülkemizde odun fırınında pişmiş İzmit simidi diye bir gerçek var" ifadeleriyle İzmit simidini övdü.
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Bu paylaşım, kısa sürede simit severler arasında yoğun bir tartışmaya yol açtı. Bazı tüketiciler Milor'un görüşüne katılırken, farklı şehirlerin simitlerini savunanlar da sosyal medyada görüşlerini paylaştı.
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Ünlü şef Ebru Baybara Demir ise "Bence en iyi simit Ankara simidi, kıvamı farklı" diyerek İzmit simidine karşı Ankara simidini savundu.
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