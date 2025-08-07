  1. Anasayfa
Ünlü tatil cenneti Bodrum'da nüfus 4'e katlandı

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesi tatilci akınına uğruyor. Yaklaşık 200 bin olan nüfusun 800 bine ulaştığı belirtildi.

Kaynak: İHA/DHA
Ünlü tatil cenneti Bodrum'da nüfus 4'e katlandı - Resim: 1

Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği Bodrum'da sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler denize akın etti. 

Ünlü tatil cenneti Bodrum'da nüfus 4'e katlandı - Resim: 2

İlçenin Kumbahçe, Bitez, Gündoğan, Ortakent, Yalıkavak ve Yalıçiftlik gibi sahil kesimlerinde yoğunluk dikkat çekti. 

Ünlü tatil cenneti Bodrum'da nüfus 4'e katlandı - Resim: 3

7'den 70'e herkesin denize koştuğu Bodrum'da, Yalıçiftlik sahilinde ise bazı tatilciler dalgaları eğlenceye dönüştürdü. 

Ünlü tatil cenneti Bodrum'da nüfus 4'e katlandı - Resim: 4

Denizin kıyıya vurduğu anları oyuna çeviren çocuklar ve gençler, renkli görüntüler oluşturdu.

