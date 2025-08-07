Ünlü tatil cenneti Bodrum'da nüfus 4'e katlandı
Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesi tatilci akınına uğruyor. Yaklaşık 200 bin olan nüfusun 800 bine ulaştığı belirtildi.
Kaynak: İHA/DHA
Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği Bodrum'da sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler denize akın etti.
İlçenin Kumbahçe, Bitez, Gündoğan, Ortakent, Yalıkavak ve Yalıçiftlik gibi sahil kesimlerinde yoğunluk dikkat çekti.
7'den 70'e herkesin denize koştuğu Bodrum'da, Yalıçiftlik sahilinde ise bazı tatilciler dalgaları eğlenceye dönüştürdü.
Denizin kıyıya vurduğu anları oyuna çeviren çocuklar ve gençler, renkli görüntüler oluşturdu.
