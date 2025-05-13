Ünlü Türk tarihçi Kayserili yeni Papa 14. Leo'nun akrabası çıktı
Katolik Kilisesi'nin yeni lideri olarak seçilen Papa 14. Leo'nun Kayseri'nin Develi ilçesinden olduğu iddiası ilçe sakinlerini şaşırtırken, Tarih araştırmacısı Nurhan Çetinkaya da Papa 14. Leo ile kendisinin akrabası olduğunu yaptığı paylaşımla duyurdu.
Katolik Kilisesi'nin yeni lideri olarak seçilen Papa 14. Leo'nun büyük dedesi Setrak Parsehyan'ın 1915'li yıllarda Kayseri'nin Develi ilçesinden Arjantin'e göç ettiği iddia edildi. 14. Leo'nun aile geçmişiyle Kayserili olduğu iddia edilirken, bu haber Develileri şaşırttı.
Develi ilçesinde eski Ermeni evlerinin bulunduğu Reşadiye Mahallesi Muhtarı Yusuf Çelik, "Bizde Papa'nın Develili olduğunu sosyal medyadan öğrendik ve şaşırdık. Katolik Kilisesinin ruhani lideri 14. Leo'nun dedelerinin bu mahallede yaşadığı söyleniyor. Bizde "hayırlısı olsun" diyoruz" ifadelerini kullandı.
Babası Sivas (Gemerek), Annesi Kayseri (Everek) doğumlu olan ve İstanbul Beyoğlu’nda yaşayan ermeni kökenli tarih araştırmacısı Nurhan Çetinkaya(57) ,aynı zamanda öğrenci kimliğiyle de öne çıkıyor. İstanbul Üniversitesi’nde okuyan Çetinkaya, yıllardır Osmanlı tarihini ve ermeni tarihini araştırıyor. 1900’lü yıllarda boy gösteren göç olaylarından sonra haber alamadığı ve adeta izlerini kaybettiği yakınlarını bulmak için çalışma başlatan Çetinkaya yaptığı çalışmalarda bazı akrabalarına ulaştı bazılarının da ismini değiştirdiği iddiasında bulundu. Son olarak Çetinkaya’dan gelen iddia, Katolik dünyasının yeni ruhani lideri Papa 14. Leo’nun Kayserili ve kendisinin akrabası olduğu yönünde. Bu iddiayı sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımla duyuran Nurhan Çetinkaya,’’ Bütün dünyaya hayırlı olsun Fransız Francis Parses Prebis Namı diğer Faruk Parsehyan Pars. Ataları Kayseri’den ABD ye gitmiş orada dini eğitimini almış sonra Vatikan'a gitmiş. Bugün de Papa oldu. Annemin dayısı tarafından akrabamız olur. Dünyamıza hayırlı olsun" dedi.
Nurhan Çetinkaya gündeme getirdiği iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. ’’Ermeni asıllı Türk vatandaşıyım. Babam ve dedemler olmak üzere neredeyse bin yıldır bu toprakların evladıyız’’ diyerek sözlerine başlayan Çetinkaya,’’ Yaklaşık 5 yıldır Osmanlı tarihini ve Ermeni tarihini araştırıyorum. Kendi köklerimi araştırıyorum ve kendi köklerime ulaşmaya çalışıyorum. 1900 ve 1915 yılları arasında tehcir olayı yaşandı. Bu tehcir olaylarında da birçok ermeni bu topraklardan göç etti veya kayboldu. Anne tarafım Kayseri (Everek) baba tarafım Sivas (Gemerek) doğumlu. Dolayısıyla benim anne tarafımdan büyük anneannemin kardeşi Setrak Parsehyan o dönemde 1915’li yıllarda Kayseri'nin Develi ilçesinden (Everek ) Arjantin'e göç etti. Sonrasında duyduğum onun çocukları diye kastettiğim Faruk Parsehyan dediğim şu anki Papa, bana gelen bilgiler doğrultusunda onun din adamı olduğu yönünde. Katolik mezhebine mensup olduğunu ve Vatikan’da epey yükseldiğini öğreniyoruz. Tabi bunu teyit edemiyoruz. Bugüne kadar gidip görüşmedik. Hiç buluşmadık. Ben de bu bilgiler doğrultusunda köklerinin Kayseri’ye ait olan bir Papa olduğunu iddia ediyorum. Soy ağacına baktığınız zaman Setrak’ın çocuğunun torununun torunu, o (Papa 14. LEO )çıkıyor ’’diye konuştu.