Ünlü Türk tarihçi Kayserili yeni Papa 14. Leo'nun akrabası çıktı

Nurhan Çetinkaya gündeme getirdiği iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. ’’Ermeni asıllı Türk vatandaşıyım. Babam ve dedemler olmak üzere neredeyse bin yıldır bu toprakların evladıyız’’ diyerek sözlerine başlayan Çetinkaya,’’ Yaklaşık 5 yıldır Osmanlı tarihini ve Ermeni tarihini araştırıyorum. Kendi köklerimi araştırıyorum ve kendi köklerime ulaşmaya çalışıyorum. 1900 ve 1915 yılları arasında tehcir olayı yaşandı. Bu tehcir olaylarında da birçok ermeni bu topraklardan göç etti veya kayboldu. Anne tarafım Kayseri (Everek) baba tarafım Sivas (Gemerek) doğumlu. Dolayısıyla benim anne tarafımdan büyük anneannemin kardeşi Setrak Parsehyan o dönemde 1915’li yıllarda Kayseri'nin Develi ilçesinden (Everek ) Arjantin'e göç etti. Sonrasında duyduğum onun çocukları diye kastettiğim Faruk Parsehyan dediğim şu anki Papa, bana gelen bilgiler doğrultusunda onun din adamı olduğu yönünde. Katolik mezhebine mensup olduğunu ve Vatikan’da epey yükseldiğini öğreniyoruz. Tabi bunu teyit edemiyoruz. Bugüne kadar gidip görüşmedik. Hiç buluşmadık. Ben de bu bilgiler doğrultusunda köklerinin Kayseri’ye ait olan bir Papa olduğunu iddia ediyorum. Soy ağacına baktığınız zaman Setrak’ın çocuğunun torununun torunu, o (Papa 14. LEO )çıkıyor ’’diye konuştu.