Uzman isimden anne ve babalara bilgisayar oyunları için kritik uyar

Dijital oyunların bazı olumlu davranışları da pekiştirebildiğini dile getiren Uzm. Dr. Tanıgör, "Çocuklar çok uzun süre oynadıklarında, bu oyun içeriklerine çok fazla maruz kaldıklarında oyun oynama bozukluğu ile karşılaştırmaktayız. Bu durum 'internet oyun bağımlılığı' olarak da biliniyor. Bu bağımlılık aile ilişkilerine zarar verebilir, akran ilişkilerini bozabilir, okul performansını düşürebilir. Bunun yanında öfke kontrol sorunları, depresif belirtilerle de ilişkilidir. Ek olarak sürekli oturmaya bağlı obeziteyle ve uyku sorunlarıyla karşılaşabiliyoruz. Uykuya dalmadaki güçlükler çocuğun ertesi günkü dikkatini ve okul performansını da düşürüyor. Bunun yanında görme sorunları, elde, kolda, uyuşukluk ve duruş bozuklukları gibi fiziksel belirtilerle de karşımıza çıkabiliyor" diye konuştu.