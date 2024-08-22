Uzman isimden anne ve babalara bilgisayar oyunları için kritik uyar
Çocuklar ve gençler arasında ciddi bir sorun haline gelen oyun bağımlılığı ile ilgili değerlendirmede bulunan İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Psikiyatri Polikliniği'nden Uzm. Dr. Ezgi Karagöz Tanıgör, oyun bağımlılığının çocuk psikiyatri polikliniklerine başvuruları arttırdığını belirterek "Saldırganlık ve savaş içerikli oyunlara dikkat" dedi.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Psikiyatri Polikliniği'nden Uzm. Dr. Ezgi Karagöz Tanıgör, son dönemde internette çok uzun zaman geçirme, sosyal medyayı çok fazla kullanma gibi şikayetler nedeniyle psikiyatri polikliniklerine başvuruların arttığını dile getirdi.
Uzm. Dr. Tanıgör, internet ve oyun oynama bozukluğunun aslında birçok başka psikiyatrik bozuklukla birlikte seyrettiğini belirterek, "Dijital oyunları çok uzun süre oynayan ve bu duruma bir bağımlılık geliştiren çocuklar internet oyunlarında oluşturduğu karakterle özdeşim kurabiliyor. Özellikle oyunların gerçekçiliği arttıkça bu özdeşimin gücü de artabiliyor. Örneğin yeni sürümlerin yüklenmesi, 3 boyutlu oyunların çıkması özdeşimi daha da artırabiliyor. Saldırganlık ve savaş içerikli oyunlarda özellikle bir kat daha dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.
Çocuklar ve gençler arasında ciddi bir sorun haline gelen oyun bağımlılığı ile ilgili değerlendirmede bulunan İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Psikiyatri Polikliniği'nden Uzm. Dr. Ezgi Karagöz Tanıgör, bilgisayar oyunlarının doğru ve amaca uygun dizayn edildiğinde eğitsel amaçla kullanılabildiğini kaydetti.
Dijital oyunların bazı olumlu davranışları da pekiştirebildiğini dile getiren Uzm. Dr. Tanıgör, "Çocuklar çok uzun süre oynadıklarında, bu oyun içeriklerine çok fazla maruz kaldıklarında oyun oynama bozukluğu ile karşılaştırmaktayız. Bu durum 'internet oyun bağımlılığı' olarak da biliniyor. Bu bağımlılık aile ilişkilerine zarar verebilir, akran ilişkilerini bozabilir, okul performansını düşürebilir. Bunun yanında öfke kontrol sorunları, depresif belirtilerle de ilişkilidir. Ek olarak sürekli oturmaya bağlı obeziteyle ve uyku sorunlarıyla karşılaşabiliyoruz. Uykuya dalmadaki güçlükler çocuğun ertesi günkü dikkatini ve okul performansını da düşürüyor. Bunun yanında görme sorunları, elde, kolda, uyuşukluk ve duruş bozuklukları gibi fiziksel belirtilerle de karşımıza çıkabiliyor" diye konuştu.