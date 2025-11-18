Uzmanların ''deprem kadar yıkıcı olacak'' dediği kabusta İstanbul için tarih verildi!
Tüm yurtta soğuk hava etkisini gösterirken Adana'da ve Mersin gibi şehirlerde sıcak hava devam ederken Prof. Dr. Mesut Başıbüyük, kuraklığa dikkat çekerek "Kuraklık senaryolarına hazır olmalıyız" dedi.
Kaynak: İHA
Son yıllarda artan iklim değişikliği etkileri Türkiye'nin büyük bir bölümünde hissedilirken bu sene kuraklık hat safhaya ulaştı. Özellikle Bursa'da barajların kurumasıyla kuraklık sonucu yaşanabilecek senaryolar gündeme geldi.
Ayrıca geçtiğimiz aylarda Güney Kore'de yapılan yeni bir araştırmaya göre, Türkiye'de bazı iller önümüzdeki yıllarda içme suyunun tamamen tükeneceği ‘Sıfır Günü Kuraklığı' riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.
Araştırmada Adana ve Mersin'in 2030, İstanbul ve Diyarbakır'ın ise 2050 yılına kadar bu tabloyla karşılaşabileceği uyarısı yapıldı.
Bazı uzmanlar Türkiye'de bu sene ‘Kara kışın geçeceğini söylerken özellikle Çukurova bölgesinde bu durumun pek gerçekleşmesi yakın gelecekte gözükmüyor.
