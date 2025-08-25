Uzmanların ''yarından da yakın dediği'' kriz başladı: Sular gitti, adacılar geldi...

Tekirdağ'da sulama ve içme suyu ihtiyacını karşılayan Karaiğdemir Barajı'nda su seviyesi kritik seviyeye geriledi. Toplam kapasitesi 106 milyon metreküp olan barajda, kuraklık ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle doluluk oranı yaklaşık 5 milyon metreküpe düştü.