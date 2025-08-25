Uzmanların ''yarından da yakın dediği'' kriz başladı: Sular gitti, adacılar geldi...
Tekirdağ'daki Karaiğdemir Barajı'nda kuraklık nedeniyle su seviyesi kritik seviyeye geriledi ve baraj gölündeki suların çekilmesiyle adacıklar ortaya çıktı.
Kaynak: İHA
Tekirdağ'da sulama ve içme suyu ihtiyacını karşılayan Karaiğdemir Barajı'nda su seviyesi kritik seviyeye geriledi. Toplam kapasitesi 106 milyon metreküp olan barajda, kuraklık ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle doluluk oranı yaklaşık 5 milyon metreküpe düştü.
1 / 4
Barajdan tarımsal sulama amacıyla çekilen su, gölette yeni çatlakların ve küçük adacıkların oluşmasına neden oldu. Suyun çekildiği bölgelerde ortaya çıkan alanlarda çamur tabakaları ve otlar dikkat çekiyor.
2 / 4
Yetkililer, devam eden kuraklık nedeniyle su kaynaklarının daha etkin kullanılması gerektiğine vurgu yaptı.
3 / 4
4 / 4