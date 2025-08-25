  1. Anasayfa
  4. Uzmanların ''yarından da yakın dediği'' kriz başladı: Sular gitti, adacılar geldi...

Tekirdağ'daki Karaiğdemir Barajı'nda kuraklık nedeniyle su seviyesi kritik seviyeye geriledi ve baraj gölündeki suların çekilmesiyle adacıklar ortaya çıktı.

Kaynak: İHA
Tekirdağ'da sulama ve içme suyu ihtiyacını karşılayan Karaiğdemir Barajı'nda su seviyesi kritik seviyeye geriledi. Toplam kapasitesi 106 milyon metreküp olan barajda, kuraklık ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle doluluk oranı yaklaşık 5 milyon metreküpe düştü.

Barajdan tarımsal sulama amacıyla çekilen su, gölette yeni çatlakların ve küçük adacıkların oluşmasına neden oldu. Suyun çekildiği bölgelerde ortaya çıkan alanlarda çamur tabakaları ve otlar dikkat çekiyor.

 Yetkililer, devam eden kuraklık nedeniyle su kaynaklarının daha etkin kullanılması gerektiğine vurgu yaptı.

