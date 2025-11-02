Van Gölü'ndeki su çekilmesinin boyutu bu fotoğraflarla ortaya çıktı
Dünyanın en büyük sodalı, Türkiye'nin ise en büyük gölü olan Van Gölü'ndeki su çekilmesi, kuraklık ve yok oluş her geçen yıl daha belirgin hale geliyor.
Kuraklık, dünyanın en büyük sodalı, Türkiye'nin ise en büyük gölü olan Van Gölü'nde ciddi çekilmelere neden oldu. Van Gölü'nde yaşanan çekilme ile birlikte birçok tarihi kalıntı ile dünyanın en büyük mikrobiyalitleri gün yüzüne çıktı.
Van Gölü'nde çekilmenin en fazla olduğu yerlerden biri de Erciş kıyıları oldu. DHA'nın 2 yıl önce fotoğraflarla gündeme getirdiği, özellikle Erciş kıyılarında Van Gölü'ndeki büyük çekilme, aradan geçen zamanda artmaya devam etti.
Erciş'te yaşayan doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar'ın yaklaşık 17 yıl önce çektiği fotoğraflar ile 2 yıl önce çekilen fotoğrafların yer aldığı haberde çekilmenin boyutu gözler önüne serilmişti.
İlk fotoğraflarda iskelenin bulunduğu alan sular altındayken 2 yıl önce çekilen fotoğrafta ise iskelenin karaya çıktığı ve daha önce göl suları ile kaplı olan alanda otların yetiştiği görülüyor.