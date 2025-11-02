  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Haber3.com Türkiye'nin coğrafi haritası değişti demişti; işte kanıtı!

Van Gölü'ndeki su çekilmesinin boyutu bu fotoğraflarla ortaya çıktı

Dünyanın en büyük sodalı, Türkiye'nin ise en büyük gölü olan Van Gölü'ndeki su çekilmesi, kuraklık ve yok oluş her geçen yıl daha belirgin hale geliyor.

Kaynak: DHA
Van Gölü'ndeki su çekilmesinin boyutu bu fotoğraflarla ortaya çıktı - Resim: 1

Kuraklık, dünyanın en büyük sodalı, Türkiye'nin ise en büyük gölü olan Van Gölü'nde ciddi çekilmelere neden oldu. Van Gölü'nde yaşanan çekilme ile birlikte birçok tarihi kalıntı ile dünyanın en büyük mikrobiyalitleri gün yüzüne çıktı. 

1 / 16
Van Gölü'ndeki su çekilmesinin boyutu bu fotoğraflarla ortaya çıktı - Resim: 2

Van Gölü'nde çekilmenin en fazla olduğu yerlerden biri de Erciş kıyıları oldu. DHA'nın 2 yıl önce fotoğraflarla gündeme getirdiği, özellikle Erciş kıyılarında Van Gölü'ndeki büyük çekilme, aradan geçen zamanda artmaya devam etti. 

2 / 16
Van Gölü'ndeki su çekilmesinin boyutu bu fotoğraflarla ortaya çıktı - Resim: 3

Erciş'te yaşayan doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar'ın yaklaşık 17 yıl önce çektiği fotoğraflar ile 2 yıl önce çekilen fotoğrafların yer aldığı haberde çekilmenin boyutu gözler önüne serilmişti. 

3 / 16
Van Gölü'ndeki su çekilmesinin boyutu bu fotoğraflarla ortaya çıktı - Resim: 4

İlk fotoğraflarda iskelenin bulunduğu alan sular altındayken 2 yıl önce çekilen fotoğrafta ise iskelenin karaya çıktığı ve daha önce göl suları ile kaplı olan alanda otların yetiştiği görülüyor.

4 / 16