Van Gölü'ndeki su çekilmesinin boyutu bu fotoğraflarla ortaya çıktı

Kuraklık, dünyanın en büyük sodalı, Türkiye'nin ise en büyük gölü olan Van Gölü'nde ciddi çekilmelere neden oldu. Van Gölü'nde yaşanan çekilme ile birlikte birçok tarihi kalıntı ile dünyanın en büyük mikrobiyalitleri gün yüzüne çıktı.