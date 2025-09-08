Van'ın Erciş ilçesi Muğla'nın Fethiye ilçesine rakip oldu

'Terörsüz Türkiye' sürecine dikkat çekmek için uçtuğunu söyleyen Mehmet Sadık Göller, "Yaklaşık 11 yıldır bu bölgeye gelip yamaç paraşütü uçuşu yapıyorum. Devletimizin üstün çabaları ile bu alanlar güvenli hale gelmiş. Burada yamaç paraşütü yaparak, bölgenin güzelliklerini de tanıtıyoruz. Eskiden insanların çekinerek geldikleri bölgeler, güvenlik güçlerimizin sayesinde şu an daha güvenli. Yakın arkadaşım ile birlikte Erciş'in Çelebibağ Mahallesi'ndeki Madavank Göller tepesinde paraşüt uçuşu yaptık." dedi. (DHA)