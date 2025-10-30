Yağışlara, soğuğa, fırtınaya veda... Yaz havası geri geliyor
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde Eylül ayında başlayan ve bitmek bilmeyen soğuk ve yağışlı hava yerini yazdan kalma günlere bırakıyor... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve batısı, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının; yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Öte yandan AKOM, önümüzdeki 7-10 gün boyunca yağış beklenmediğini ve bugünden itibaren sıcaklıkların 20°C’nin üzerine çıkacağını duyurdu. İstanbul'da yaşanan aşırı yağışlar sonrası pastırma sıcakları geliyor.