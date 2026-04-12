Yağmur bitti, güneş geldi! Bahar havasını gören sahillere akın etti
Hatay'da etkili olan yağışların ardından güneş açtı. Bahar havasını fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti.
Kaynak: DHA
Kentte etkili olan yağışların ardından güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte sahil kesimlerinde yoğunluk oluştu.
Sabah saatlerinden itibaren sahile gelenler, Samandağ ilçesindeki deniz kıyısında yürüyüş yaptı, çocuklarıyla oyun oynadı.
Bazı vatandaşlar ise yanlarında getirdikleri seyyar sandalyelerle sahil kenarında oturarak, sohbet etti. Özellikle ailelerin tercih ettiği plaj ve kamelyalarda gün boyu hareketlilik yaşandı.
Ailesi ile sahile gelen Tuncay Kalaoğulları, "Son 2 haftadır yağmur yağıyordu bugün hava güzel çocuklar ile birlikte güzel havanın tadını çıkarmak istedik. Şimdi güzel havanın tadını çıkarıyoruz" dedi. (DHA)
