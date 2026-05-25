Yağmur sonrası ortaya çıkan dev mantarlar görenleri şaşırttı
Samsun'da son dönemde etkili olan bahar yağışları doğayı canlandırdı. Yüksek kesimlerde nesli koruma altındaki endemik salep bitkilerinde rekor artış gözlemlenirken, halk arasında "içi kızıl" olarak bilinen doğal kültür mantarlarının boyu 30 santimetreye ulaştı.
Samsun'da etkisini artıran bahar yağışları, kentin doğal bitki örtüsünde eşine az rastlanır bir canlanmaya sahne oldu. Kırsal ve yüksek rakımlı ilçelerde yoğunlaşan yağmur bereketiyle birlikte, hem koruma altındaki endemik salep bitkileri topraktan fışkırdı hem de doğal mantarlar devasa boyutlara ulaştı. Bölge halkı, doğanın sunduğu bu görsel şöleni büyük bir ilgiyle takip ediyor.
Ormanlık alanlarda ve yaylalarda etkili olan uygun nem ve iklim şartları, özellikle endemik salep bitkisi popülasyonunda gözle görülür bir artışa yol açtı. Bölge sakinleri, doğada uzun yıllardır bu kadar yoğun ve yaygın bir salep çıkışına şahit olmadıklarını belirtti.
Doğadaki asıl sürpriz ise mantar türlerinde yaşandı. Yöre halkı tarafından "içi kızıl mantar" (doğal kültür mantarı) olarak adlandırılan türler, yağmurun etkisiyle devasa boyutlara ulaştı.
Boyları 25 ila 30 santimetre arasında değişen bu dev mantarlar, doğa yürüyüşüne çıkan vatandaşların en çok ilgisini çeken detay oldu. Mantarların normal boyutlarının çok ötesine geçmesi, bölgenin ne denli verimli bir iklim döngüsüne girdiğinin de kanıtı niteliğinde.