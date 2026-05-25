Yağmur sonrası ortaya çıkan dev mantarlar görenleri şaşırttı

Samsun'da etkisini artıran bahar yağışları, kentin doğal bitki örtüsünde eşine az rastlanır bir canlanmaya sahne oldu. Kırsal ve yüksek rakımlı ilçelerde yoğunlaşan yağmur bereketiyle birlikte, hem koruma altındaki endemik salep bitkileri topraktan fışkırdı hem de doğal mantarlar devasa boyutlara ulaştı. Bölge halkı, doğanın sunduğu bu görsel şöleni büyük bir ilgiyle takip ediyor.