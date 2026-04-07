Yalancı güneşe inanmayın, şiddetli sağanak yağışlar geri dönüyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz’den Doğu Anadolu’ya kadar geniş bir bölge için sağanak yağmur ve kar uyarısı yaptı. Güneydoğu Anadolu ve Osmaniye’de kuvvetli yağış beklenirken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimleri için çığ tehlikesi uyarısı geldi. İşte bölge bölge son hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın iç kesimleri ve Kütahya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği, yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz Bölgesinde kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
METEOROLOJİK UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların öğle saatlerinden sonra Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.