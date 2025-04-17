Yanlış iğne uygulaması yüzünden 38 yıl önce felç oldu ama hayattan kopmadı
Van'da 4 yaşındayken yanlış iğne sonucu sağ bacağı felç kalan 58 yaşındaki Necat Sarıca, 42 yıldır terzilik yapıyor. Emekli olmasına rağmen her gün dükkanını açan Sarıca, "Engelli olmam, benim çalışmalarıma engel değil. Siparişleri yetiştirmeye çalışıyorum. İşlerim de çok iyi gidiyor. Müşterilerim yaptığım işi beğeniyorlar" dedi.
Kaynak: DHA
Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan Necat Sarıca'nın sağ bacağı, 4 yaşında götürüldüğü hastanede yanlış iğne kullanılması sonucu felç kaldı.
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Sağ bacağını kullanamayan Sarıca, 16 yaşında çırak olarak terziliğe başladı.
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Daha sonra iplik fabrikasına işçi olarak giren 3 çocuk babası Sarıca, 2003 yılında malulen emekli oldu ama terzilikten kopamadı.
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2019'da dükkan açıp, mesleğini sürdüren Sarıca, ardından yetiştirdiği Bahri Dayan ile iş ortağı oldu.
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