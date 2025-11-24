Yapay zeka burayı Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi ilan etti!

‘O KADAR DA KÖTÜ BİR MAHALLE DEĞİL’

T.K. (23) ise araştırmanın doğru tespit olduğunu belirterek, “Yüreğir 19 Mayıs Mahallesi dediğin zaman bir duruluyor. Dıştan görüldüğü gibi değil, içine girince anlarsın ne olduğunu. Buraya dışarıdan gelen insanlar çok şaşırıyor. Burada hayat her zaman güzeldi. Şu anda da çok güzel. ‘Şampiyonlar Ligi’ gibi ama abartıyorlar, o kadar da kötü bir mahalle değil. İnsanlar kendi hallerindeler. Biz burada birbirimize dost değil, kardeş deriz” ifadelerini kullandı.