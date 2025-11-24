Yapay zeka burayı Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi ilan etti!
Adana'nın Yüreğir ilçesindeki 19 Mayıs Mahallesi, yapay zeka analizine göre Türkiye'nin en tehlikeli mahalleleri arasında yer aldı. Mahalle sakinlerinden bazıları değerlendirmeyi doğru bulurken bazıları da haksızlık yapıldığını savundu.
Sosyal medya ve basında yer alan haberlerden yola çıkılarak yapılan yapay zeka araştırmasına göre Türkiye’nin en tehlikeli şehir ve mahalleleri listesinde, İstanbul ve Ankara’nın bazı mahallelerinden sonra Adana’nın Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi yer aldı.
Zaman zaman kavga ve silahlı çatışmaların yaşandığı ve narkotik operasyonlarının düzenlendiği mahallede yaşayanlar, araştırma sonucu hakkında fikir ayrılığına düştü. Bazıları mahallenin güvenli olduğunu söylerken, bazıları da araştırmanın doğruluğunu ifade etti.
''KİMSE BİZE YETİŞEMEZ''
Ş.Ş. (23), çocukluğunun geçtiği mahalleden başka yerde yaşayamayacağını belirterek, “Bizim mahallemiz çok tehlikeli, her an her şey olabilir. Tarlabaşı, Çinçin ya da Bursa’da yeni çıkan bir mahalleymiş; kimse bize yetişemez. Şu an sakin ama bir ara sokağa girdiğiniz zaman çok şey görebilirsiniz. Her dakika olay var, polis araçları eksik olmaz. Mahallemizi kötü tanıtıyorlar ama biz seviyoruz” diye konuştu.
‘O KADAR DA KÖTÜ BİR MAHALLE DEĞİL’
T.K. (23) ise araştırmanın doğru tespit olduğunu belirterek, “Yüreğir 19 Mayıs Mahallesi dediğin zaman bir duruluyor. Dıştan görüldüğü gibi değil, içine girince anlarsın ne olduğunu. Buraya dışarıdan gelen insanlar çok şaşırıyor. Burada hayat her zaman güzeldi. Şu anda da çok güzel. ‘Şampiyonlar Ligi’ gibi ama abartıyorlar, o kadar da kötü bir mahalle değil. İnsanlar kendi hallerindeler. Biz burada birbirimize dost değil, kardeş deriz” ifadelerini kullandı.