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Yapay zeka görseli değil, gerçek! İki ilimizin buluşma noktasında inanılmaz manzara

Bartın ile Kastamonu sınırları içerisinde yer alan Küre Dağları Milli Parkı, kar yağışının ardından eşsiz güzelliğe büründü. Milli parktaki manzara, havadan dronla görüntülendi.

Kaynak: DHA
Yapay zeka görseli değil, gerçek! İki ilimizin buluşma noktasında inanılmaz manzara - Resim: 1

Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikası alarak, Avrupa'nın özel 13 noktasından 1'i seçilen Küre Dağları Milli Parkı'nda kar yağışı etkili oldu. 37 bin 753 hektar alana sahip milli park, doğaseverlerden yoğun ilgi görürken, her mevsim fotoğraf tutkunlarının da akınına uğruyor.

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Yapay zeka görseli değil, gerçek! İki ilimizin buluşma noktasında inanılmaz manzara - Resim: 2

Özellikle Zoni Yaylası, Karadere çayırları, Büyük ve Küçük Küre geçişleri, Kerpiçli ve Göksu köyleri, Drahna Vadisi, Armutlu çayırı ve Kemerli Mağarası'ndaki kar manzarası hayran bırakıyor.

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Yapay zeka görseli değil, gerçek! İki ilimizin buluşma noktasında inanılmaz manzara - Resim: 3

Küre Dağları Milli Parkı'nın Bartın’ın Ulus ilçesindeki bölümlerinde bin 300 rakıma ulaşan dağlarda, kar kalınlığı 50 santime yaklaştı.

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Yapay zeka görseli değil, gerçek! İki ilimizin buluşma noktasında inanılmaz manzara - Resim: 4

Her mevsim ayrı güzelliğe bürünen milli parkta kar yağışının durmasıyla güneş yeniden ortaya çıktı. Kış mevsiminin tüm güzelliklerini içinde barındıran milli parkta manzaralar hayran bıraktı.

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