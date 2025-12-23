Yapay zeka sanıldı ama değil... Apartman üstü villa çılgınlığında işin aslı ortaya çıktı
Ankara'da çekilerek sosyal medyada "Müteahhitten deniz gören villa" notuyla paylaşılan ve kısa sürede gündem olan "apartman üstü villa"da işin aslı olduğu ortaya çıktı.
Kaynak: DHA
Ankara'nın Çankaya ilçesi Ümit Mahallesi'nde yamaçta bulunan 13 katlı apartmanın ön tarafından çekilen fotoğraf, sosyal medyada 'Müteahhitten Ankara'da deniz gören villa' notuyla sosyal medyada paylaşıldı.
Fotoğrafta, apartmanın çatısında gibi görünen villanın müteahhit tarafından yapıldığı iddia edilirken, fotoğraf kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Birçok kişi tarafından paylaşılan fotoğraf için, 'Çok mantıklı, hele imar iznini de aldıysa takdir edilir.' 'Villanın altına apartman yakışmamış' şeklinde yorumlar yapıldı.
Sosyal medyada paylaşılan 'apartman üstü çatı' fotoğrafının açı yanıltması olduğu ortaya çıktı.
