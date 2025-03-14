Yarım asırlık esnaf aldığı ve verdiği tüm paraları ütülemeden almıyor, ütülemeden vermiyor

Paranın temiz tutulması gerektiğine dikkat çeken Ahmet Karasu, "Kendi iş yerimi 1978 yılında açtım. O yıldan itibaren paramı ütülerim. Hep usul böyledir. Niye diyecek olursanız herkesin elinde mikrop oluyor. Bir de elin gavur paralarını tap taze tutuyorlar. Bizim paralarımıza gelince de yazı yazıyorlar. Her müşterimi de uyarıyorum. Lütfen kendi paramıza dikkat edelim, sahip çıkalım. Parayı aldığım zaman da verdiğim zaman da ütüleyerek veririm. Bizde usul böyledir" diye konuştu.