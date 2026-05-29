Yaşayan İnsan Hazinesi 93 yaşında vefat etti; Türkiye'nin 2 bin yıllık mirası öksüz kaldı...
İzmir'in Bergama ilçesinde, 2 bin yıllık antik parşömen yapım zanaatının son temsilcisi olan UNESCO "Yaşayan İnsan Hazinesi" İsmail Araç, 93 yaşında hayatını kaybetti.
İzmir'in tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ünlü Bergama ilçesi, bugün en değerli çınarlarından birine veda etti. Antik Bergama Krallığı'nda M.Ö. 2. yüzyılda geliştirilen parşömen üretimini hiçbir kimyasal madde kullanmadan, tamamen el emeği ve geleneksel yöntemlerle yaşatan dünyadaki son ustalardan İsmail Araç, 93 yaşında hayata gözlerini yumdu.
"Karatabak" olarak bilinen asırlık zanaatkar, ilçe halkının ve sevenlerinin duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.
1933 yılında Bergama'da doğan ve henüz 20 yaşındayken, 1953'te Tabakçılar Köprüsü altında dericilik mesleğine adım atan İsmail Usta, tam 71 yılını bu kadim sanata adadı.
Keçi ve oğlak derilerini "kavlato" adı verilen geleneksel bıçaklarla ince ince işleyerek sanat eserine dönüştüren Araç, ağır fiziksel güç gerektiren bu meslekteki titiz işçiliğiyle dünya çapında sayısız akademisyenin ve araştırmacının odağı haline gelmişti.