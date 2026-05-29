Yaşayan İnsan Hazinesi 93 yaşında vefat etti; Türkiye'nin 2 bin yıllık mirası öksüz kaldı...

İzmir'in tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ünlü Bergama ilçesi, bugün en değerli çınarlarından birine veda etti. Antik Bergama Krallığı'nda M.Ö. 2. yüzyılda geliştirilen parşömen üretimini hiçbir kimyasal madde kullanmadan, tamamen el emeği ve geleneksel yöntemlerle yaşatan dünyadaki son ustalardan İsmail Araç, 93 yaşında hayata gözlerini yumdu.