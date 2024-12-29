Yaz tatilinin iki gözde adresi yılbaşında dolup taşacak

BODRUM'DA YILBAŞINA ÖZEL PROGRAMLAR HAZIRLANDI

Önemli turizm destinasyonlarından Muğla’nın Bodrum ilçesinde ise 2024 yılbaşı heyecanı başladı. Bodrum Belediyesi tarafından 2024 yılı kutlamaları kapsamında Belediye Meydanı'nda 30-31 Aralık'ta ünlü isimler sahneye çıkacak. Otel ve restoranlarda yılbaşına özel programlar hazırladı. Konaklama paketleri oluşturan oteller ayrıca içinde yılbaşı galasının da olduğu özel paketlerle konuklarını ağırlayacak. Soğuk meze, ara sıcak, sıcak ve limitli içecekten oluşan menü, yılbaşı eğlencesi ve konaklama için kişi başı fiyatlar 3 ile 4 bin liradan başlıyor.

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı (BODER) Ömer Faruk Dengiz, "Londra ve Dublin'den kış boyunca direkt uçuşların olması, Bodrum'u yabancı turistler için erişilebilir bir destinasyon haline getiriyor. Yılbaşı döneminde özellikle yeni İstanbul Havalimanı'ndan aktarmalı Bodrum'a gelecek olan Avrupa'nın büyük şehirlerinden gelen misafirler, Bodrum'un eşsiz atmosferinde yeni yıla merhaba demek için tercihlerini burada kullanıyor. Bodrum, gastronomisi, eğlencesi, dinlenmesi ve herkese uygun konaklama imkanlarıyla birlikte, yılbaşı kutlamaları için ideal bir ortam sunuyor. Otellerimizde düzenlenen özel etkinlikler, konserler ve yılbaşı gala yemekleriyle misafirlerimize unutulmaz bir deneyim yaşatmayı amaçlıyoruz. Ayrıca, Bodrum'un muhteşem plajları ve doğal güzellikleri, kış aylarında bile ziyaretçilerine keyifli anlar sunuyor" dedi.