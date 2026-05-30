Yazı beklerken kış geri döndü: Mayıs sonunda kar sürprizi!

Ordu, Kastamonu ve Tokat'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Kaynak: DHA/İHA
Ordu’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Yaylası’nda etkili olan yağış nedeniyle araçların üzeri ve yeşil alanlar karla kaplandı. Yaylanın yüksek noktalarında etkisini artıran kar yağışıyla birlikte bölgede yoğun sis oluştu. Kar yağışı ve sisle birlikte ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Yaylada bulunan vatandaşlar kar yağışını cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Ordu’nun yüksek kesimlerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düştüğünü belirten yetkililer, vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. 

Kastamonu'da kar yağışı

Kastamonu'da sağanak yağışla birlikte hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Hava sıcaklığının düşmesinin ardından akşam saatleri itibarıyla yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı başladı. Ballıdağ mevkiinde de mayıs ayının sonunda etkili olan kar yağışını gören vatandaşlar o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Tokat'ta yaylalar beyaza büründü

Tokat'ın çatı katı olarak bilinen Başçiftlik ilçesinde bulunan ve yaklaşık bin 600 metre rakıma sahip Osmanlı Yaylası, mayıs ayının son günlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Baharın renklerini taşıyan yaylada açan çiçekler kar altında kalırken, yaylaya çıkan koyun sürüsü de aniden bastıran kara yakalandı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde etkili olan yağış, Osmanlı Yaylası'nda kar şeklinde görüldü. 

