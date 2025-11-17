  1. Anasayfa
  4. Yazlıklarını kaldıranlara kötü haber: Hava 4 derece birden ısınacak, pastırma yazı geri dönüyor!

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre yeni haftada tüm Türkiye'yi yazdan kalma günler bekliyor... Hava sıcaklıklarının 4 derece birden artması bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor.

Sabah ve gece saatlerinde Trakya, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

