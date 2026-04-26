Yeni haftada bahar yağmurları geri dönüyor! Sıcaklıklar aniden düşecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporuna göre; Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bazı illerinde yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. Yeni haftada ise yurt genelinde bahar yağmurları etkisini gösterecek. İstanbul'da hafta sonu 20 dereceyi bulan sıcaklıklar 12 dereceye kadar düşecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Eskişehir, Ordu, Tokat çevreleri ve Samsun'un doğu ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Elazığ, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, Marmara ile Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden sonra Marmara'da kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
SICAKLIKLAR DÜŞECEK
Hafta sonu bahar havasını yaşayan İstanbul'da sıcaklıklar kademeli olarak düşecek. Cuma günü hava sıcaklığının 12 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.
Ankara'da ise gündüzleri 18-19 derece olan sıcaklıklar, gece 6-7 dereceye kadar düşecek. 12 derecelik fark, özellikle sağlık açısından risk oluşturabilir.
İzmir'de ise hafta boyunca gündüz 24 derece olacağı tahmin edilen sıcaklıklar, gece 11 dereceye kadar düşecek.