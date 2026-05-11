Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Havalar ısınıyor ama kuvvetli sağanaklar da geri dönüyor!
Türkiye genelinde parçalı bulutlu seyreden hava yerini yeni bir yağışlı dalgaya bırakıyor. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre çok sayıda ilimizde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları artsa da yağışlı hava İç Anadolu’dan Karadeniz’e, Doğu Anadolu’dan Marmara’ya kadar birçok bölgeyi etkisi altına alacak. İşte haritalarla il il, bölge bölge 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde hava durumuna dair kritik bir güncelleme paylaştı. Son değerlendirmelere göre, güneşli seyreden hava yerini yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir sisteme bırakıyor.
Özellikle Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yaşayan vatandaşların ani yağışlara karşı tedbirli olması istendi.
Hangi Bölgelerde Yağış Bekleniyor?
Yapılan son tahminlere göre;
Marmara Bölgesi: İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Edirne, Kırklareli ve Bilecik çevrelerinde sağanak geçişleri görülecek.
İç Anadolu: Konya ve Karaman dışındaki tüm illerde yağış bekleniyor.
Karadeniz: Orta ve Doğu Karadeniz ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde sağanak hakim olacak.
Doğu Anadolu: Bölgenin kuzey kesimleri ile Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Muş çevresinde yağışlar etkisini gösterecek.
Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken, doğu bölgelerimizde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam edeceği tahmin ediliyor.