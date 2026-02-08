Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Kış geri geliyor, yağmur, fırtına, kar, buzlanma...
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye yeniden soğuk ve yağışlı bir hafta geçirecek. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretse de tüm Türkiye sağanak yağmurların etkisi altında olacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Mersin ve Karaman hariç yurt genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu, Sivas, Bayburt, Bingöl ve Tunceli çevreleri ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Çanakkale, Aksaray, Niğde, Ordu, Hakkari, Bitlis, Bingöl, Muş ve Şırnak çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
