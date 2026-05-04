Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Önce kış ardından bahar var
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava raporunu yayınladı. Yurdun büyük bölümünde sağanak yağış ve karla karışık yağmur beklenirken; Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın için "şiddetli" yağış uyarısı yapıldı. İç kesimlerde sıcaklıklar düşerken, Marmara ve Ege'de bahar etkisini göstermeye başlayacak. İşte il il hava durumu, yağmur, fırtına, kuvvetli rüzgar ve çığ tehlikesine karşı yapılan kritik uyarılar...
Meteoroloji’den Türkiye geneli için kritik uyarı: Yeni haftada hava durumu dengeleri değişiyor. Bazı bölgelerde karla karışık yağmur ve şiddetli sağanak etkili olurken, kıyı kesimlerde bahar havası yüzünü gösterecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara’nın batısı, Ege kıyıları ve Antalya dışındaki tüm bölgelerde aralıklı yağışlar bekleniyor. Özellikle 5 ilde yağışların "çok kuvvetli ve şiddetli" olacağı vurgulanarak vatandaşlar uyarıldı.
Yağışların genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken, yüksek kesimlerde kış şartları geri dönüyor.
İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.