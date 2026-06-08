Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Sıcaklıklar artarken ''kırk ikindi yağmurları'' geliyor!

Yeni haftaya başlarken vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında hava durumu geliyor. Haber3.com'un Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) edindiği son dakika verilerine göre; ülke genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir düşüş yaşanmayacak ve termometreler mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.