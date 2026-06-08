Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Sıcaklıklar artarken ''kırk ikindi yağmurları'' geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftanın hava durumu raporunu yayınladı. Ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken; Trakya, İç Anadolu, Batı Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel sağanak ile gök gürültülü yağışlar etkili olacak. İşte il il, bölge bölge haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Yeni haftaya başlarken vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında hava durumu geliyor. Haber3.com'un Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) edindiği son dakika verilerine göre; ülke genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir düşüş yaşanmayacak ve termometreler mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.
Ancak bu sıcak hava dalgasına, yurdun belirli bölgelerinde aniden bastıran yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlar eşlik edecek.
Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Hangi İllerde ve Bölgelerde Yağış Bekleniyor?
Özellikle plan yapacak vatandaşların bölgesel uyarılara dikkat etmesi büyük önem taşıyor. MGM raporlarına göre yağış beklenen bölgelerimizin detaylı haritası şu şekilde şekillendi: