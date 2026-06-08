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Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Sıcaklıklar artarken ''kırk ikindi yağmurları'' geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftanın hava durumu raporunu yayınladı. Ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken; Trakya, İç Anadolu, Batı Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel sağanak ile gök gürültülü yağışlar etkili olacak. İşte il il, bölge bölge haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Sıcaklıklar artarken ''kırk ikindi yağmurları'' geliyor! - Resim: 1

Yeni haftaya başlarken vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında hava durumu geliyor. Haber3.com'un Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) edindiği son dakika verilerine göre; ülke genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir düşüş yaşanmayacak ve termometreler mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. 

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Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Sıcaklıklar artarken ''kırk ikindi yağmurları'' geliyor! - Resim: 2

Ancak bu sıcak hava dalgasına, yurdun belirli bölgelerinde aniden bastıran yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlar eşlik edecek.

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Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Sıcaklıklar artarken ''kırk ikindi yağmurları'' geliyor! - Resim: 3

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Sıcaklıklar artarken ''kırk ikindi yağmurları'' geliyor! - Resim: 4

Hangi İllerde ve Bölgelerde Yağış Bekleniyor?

Özellikle plan yapacak vatandaşların bölgesel uyarılara dikkat etmesi büyük önem taşıyor. MGM raporlarına göre yağış beklenen bölgelerimizin detaylı haritası şu şekilde şekillendi:

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