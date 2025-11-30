Yeni haftanın hava durumu raporu açıklandı: Önce yağmur ve kar yağacak ardından da güneş açacak
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye yeni haftaya yağmur ve bazı illerimizde karla başlayacak. Ancak hafta içerisinde hava sıcaklıkları artacak ve yağışlar yurdu terk edecek. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu(Van hariç), Güneydoğu Anadolu(Mardin hariç) ile Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışlar sağanak ve gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olacağı bekleniyor.
Yağışların, Mersin, Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
