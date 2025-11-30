Yeni haftanın hava durumu raporu açıklandı: Önce yağmur ve kar yağacak ardından da güneş açacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu(Van hariç), Güneydoğu Anadolu(Mardin hariç) ile Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.