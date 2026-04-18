Yerebatan Sarnıcı'na giriş ücreti 1 TL oldu
İBB Meclis Başkanvekili Nuri Aslan, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen Yerebatan Sarnıcı için belediyeye ''15 gün içinde boşaltın'' tebligatı geldiğini açıkladı. Aslan, karara tepki olarak Türk vatandaşları için giriş ücretinin 1 TL’ye indirildiğini duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin faaliyet raporu görüşmelerinde kürsüye çıkan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne geçen Yerebatan Sarnıcı’nın tahliyesi için belediyeye resmi yazı gönderildiğini belirterek sert açıklamalarda bulundu.
Aslan, 1 Nisan tarihinde Yerebatan Sarnıcı’nın mülkiyetinin Vakıflar’a tescil edildiğini ve 15 gün içinde boşaltılmasının istendiğini söyledi. Kararı "şaka gibi" olarak nitelendiren Aslan, tarihi yapıların restorasyonu için İBB bütçesinden 8 milyar TL harcandığını vurguladı.
Galata Kulesi’nin ardından Yerebatan Sarnıcı’nda da benzer bir sürecin işletildiğini ifade eden Nuri Aslan, bu yapıların vakıf eseri olduğuna dair hiçbir hukuki belge bulunmadığını savundu. Galata Kulesi’nin Cenevizliler tarafından yapıldığını hatırlatan Aslan, "Yerebatan Sarnıcı’nın vakfı kim? Belgesi nerede? Bu işlemler hiçbir hukuki zemine dayanmamaktadır" ifadelerini kullandı.
İBB Miras döneminde 19 türbe, 240 çeşme ve 640 tarihi mezarın onarıldığını belirten Aslan, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğundaki selatin camilerinin temizlik ve bakımı için de 6 yılda 2 milyar TL bütçe ayırdıklarını dile getirdi.