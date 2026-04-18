Yerebatan Sarnıcı'na giriş ücreti 1 TL oldu

Galata Kulesi’nin ardından Yerebatan Sarnıcı’nda da benzer bir sürecin işletildiğini ifade eden Nuri Aslan, bu yapıların vakıf eseri olduğuna dair hiçbir hukuki belge bulunmadığını savundu. Galata Kulesi’nin Cenevizliler tarafından yapıldığını hatırlatan Aslan, "Yerebatan Sarnıcı’nın vakfı kim? Belgesi nerede? Bu işlemler hiçbir hukuki zemine dayanmamaktadır" ifadelerini kullandı.