Yeşil ve mavinin buluştuğu saklı cennet ziyaretçi akınına uğruyor
Amanos Dağları eteklerinde yer alan Sarısu Şelalesi, ziyaretçi akınına uğruyor. Yeşil ve mavinin buluştuğu bölge, dronla görüntülendi.
Kaynak: DHA
Sarı ve yeşil tonlarındaki ağaçlarla kaplı doğanın içinden akan suyun içindeki orta zorluktaki parkurda gerçekleştirilen yürüyüşün ardından doğaseverler, parkur sonunda güzel bir manzara ile karşılaşıyor.
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Bölgenin doğal güzellikleri arasında yer alan ve son zamanlarda doğaseverlerin oldukça yoğun ilgi gösterdiği yerler arasındaki Sarısu, güneyinden gelen Karaçay ile birleştikten sonra Osmaniye merkezinden akarak Akdeniz’e dökülüyor. (DHA)
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