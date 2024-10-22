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Yeşil ve mavinin buluştuğu saklı cennet ziyaretçi akınına uğruyor

Amanos Dağları eteklerinde yer alan Sarısu Şelalesi, ziyaretçi akınına uğruyor. Yeşil ve mavinin buluştuğu bölge, dronla görüntülendi.

Kaynak: DHA
Yeşil ve mavinin buluştuğu saklı cennet ziyaretçi akınına uğruyor - Resim: 1

Sarı ve yeşil tonlarındaki ağaçlarla kaplı doğanın içinden akan suyun içindeki orta zorluktaki parkurda gerçekleştirilen yürüyüşün ardından doğaseverler, parkur sonunda güzel bir manzara ile karşılaşıyor. 

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Yeşil ve mavinin buluştuğu saklı cennet ziyaretçi akınına uğruyor - Resim: 2

Bölgenin doğal güzellikleri arasında yer alan ve son zamanlarda doğaseverlerin oldukça yoğun ilgi gösterdiği yerler arasındaki Sarısu, güneyinden gelen Karaçay ile birleştikten sonra Osmaniye merkezinden akarak Akdeniz’e dökülüyor. (DHA)

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Yeşil ve mavinin buluştuğu saklı cennet ziyaretçi akınına uğruyor - Resim: 3
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Yeşil ve mavinin buluştuğu saklı cennet ziyaretçi akınına uğruyor - Resim: 4
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