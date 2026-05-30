Yeşil ve turkuazın buluştuğu saklı cennet, görenleri hayran bırakıyor
Mersin’in Mut ilçesinde yer alan doğa harikası Yerköprü Şelalesi, 30 metre yükseklikten dökülen suları ve önünde oluşturduğu 15 metre derinliğindeki turkuaz renkli gölüyle büyüleyici bir manzara sunuyor. Doğaseverlerin akınına uğrayan bu gizli cennet, seyir teraslarıyla da ziyaretçilerine eşsiz bir seyir keyfi yaşatıyor.
Mersin'in Mut ilçesine bağlı Evren Mahallesi'nde yer alan doğa harikası Yerköprü Şelalesi, kanyon içerisindeki yeşillikler arasından dökülen sularıyla göz kamaştırıyor. İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan şelale, özellikle hafta sonları huzur arayan doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilk tercihleri arasında yer alıyor.
Koruma altındaki bu tabiat anıtına ulaşmak isteyen ziyaretçiler, araç park alanına geldikten sonra kanyon boyunca uzanan yaklaşık 2 kilometrelik keyifli bir yürüyüş parkurunu geçiyor. Yürüyüşün sonunda misafirleri karşılayan 30 metre yükseklikteki çağlayan, etrafını saran zengin bitki örtüsü ve ağaç kökleriyle adeta saklı bir vaha izlenimi veriyor.
Şelalenin döküldüğü noktada oluşan ve derinliği 15 metreyi bulan turkuaz renkli doğal göl, berraklığıyla dikkat çekiyor.
Bölgeye gelen turistler için suyun tam karşısında ve nehir yatağının üzerinde konumlandırılan iki adet özel seyir terası bulunuyor. Ziyaretçiler bu teraslar sayesinde güvenli bir alandan akan suyun yarattığı serinliği hissedebiliyor ve bu benzersiz manzaranın tadını çıkarabiliyor.