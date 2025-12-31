Yılbaşı öncesi kırmızı iç çamaşır satışları patladı

‘ERKEKLERİN DE İLGİSİ YOĞUN’

Seyhan ilçesinde 10 yıldır iç giyim mağazası işleten Tuğba Kafalı, yılbaşı öncesi satışlarının arttığını ve ürünlere olan ilginin yükseldiğini söyledi. Kafalı, yılbaşında kırmızı giymenin uğur getirdiğine inanıldığını belirterek, “Bu sene satışlarımız yüzde 30 seviyelerinde arttı. Her yaş kesimine uygun iç çamaşırlarımız var. Bunun yanı sıra iç çamaşırı giymek istemeyen vatandaşlarımız için kırmızı çorap seçeneklerimiz de bulunuyor. Erkeklere özgü pijamaların yanı sıra kadınlar bu yıl geceliklere de ilgi gösteriyor. Kırmızı iç çamaşırlarının fiyatları 500 ile bin TL arasında değişiyor. Erkeklerin de bu ürünlere ilgisi yoğun. Eşlerine hediye almaktan ziyade, kendileri alıp giyerek şans getirdiğine inanıyorlar” dedi.