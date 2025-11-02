Yıllardır sular altındaydı; bir zamanlar vatandaşların kullandığı köprü kuraklıkla geri döndü
Seyhan Baraj Gölü yapılmadan önce çevre köylerin Adana ile bağlantısını kuran Alman Köprüsü baraj yapıldıktan sonra sular altında kaldı. Köprü uzun yıllar sonra kuraklık nedeniyle su çekilmesiyle yeniden ortaya çıktı.
Adana Seyhan Baraj Gölü'nde yağışların azlığıyla çekilen su nedeniyle kuraklığın izi olan çatlayan topraklar dikkat çekmeye başladı.
Güney Kore'nin Pusan Ulusal Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, 2030 yılına kadar içme suyu kaynaklarının kritik seviyeye düşebileceğinin ortaya konulduğu il olan Adana'da, kuraklık kendini iyice hissettirmeye başladı.
Yaz boyunca ve sonbaharda neredeyse yok denecek kadar az yağmurun yağdığı Adana'da, tarım arazilerinin sulamasında kullanılan Seyhan Baraj Gölü de kuruma noktasına geldi.
Gölde sular iyice çekildi. Suyun çekildiği alanlarda ise toprak çatlamaya başladı.
