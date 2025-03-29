Yine bayram tatili yine aynı manzara: 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı
Muğla'nın tatil cenneti Bodrum'da bayram yoğunluğu yaşanıyor. Son 24 saatte ilçeye 10 bin araç giriş yaptı.
Kaynak: DHA
Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da 9 günlük Ramazan Bayramı öncesi trafik yoğunluğu arttı.
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Son 24 saatte ilçeye 10 bin araç giriş yaptı. Torba Uygulama Noktası'nda Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ve asayiş ekipleri denetim yaptı.
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Bu kapsamda, ekiplerce trafik yönünden araç sorgulamaları yapılırken asayiş yönünden de narkotik köpeği 'Tina'nın' desteğiyle aramalar yapıldı.
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İlçenin girişinde yapılan uygulamaların yanı sıra cadde ve kavşaklar üzerinde trafik akışının kontrollü ve akıcı sağlanması adına da uygulamalar sıklaştırıldı.
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