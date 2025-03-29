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Yine bayram tatili yine aynı manzara: 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı

Muğla'nın tatil cenneti Bodrum'da bayram yoğunluğu yaşanıyor. Son 24 saatte ilçeye 10 bin araç giriş yaptı.

Kaynak: DHA
Yine bayram tatili yine aynı manzara: 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı - Resim: 1

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da 9 günlük Ramazan Bayramı öncesi trafik yoğunluğu arttı.

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Yine bayram tatili yine aynı manzara: 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı - Resim: 2

Son 24 saatte ilçeye 10 bin araç giriş yaptı. Torba Uygulama Noktası'nda Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ve asayiş ekipleri denetim yaptı. 

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Yine bayram tatili yine aynı manzara: 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı - Resim: 3

Bu kapsamda, ekiplerce trafik yönünden araç sorgulamaları yapılırken asayiş yönünden de narkotik köpeği 'Tina'nın' desteğiyle aramalar yapıldı. 

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Yine bayram tatili yine aynı manzara: 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı - Resim: 4

İlçenin girişinde yapılan uygulamaların yanı sıra cadde ve kavşaklar üzerinde trafik akışının kontrollü ve akıcı sağlanması adına da uygulamalar sıklaştırıldı.

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