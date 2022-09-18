1 saat erken geldiği KPSS'ye giremedi

Tokat'ta KPSS'ye gireceği okula erken gelen aday, sınava katılamadı. Genç kız, ''1 saat önce geldim. Bahçede oturuyordum duymadım'' dedi.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavı sebebiyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Kampüsünde yoğunluk yaşandı.

Adaylar kimlik kontrolünden geçirilerek sınava alındı.

Saat 10.15'te başlayan sınava saat 10.00'dan sonra gelen adaylar salonlara alınmadı.

İHA'nın haberine göre; Sağlık Bilimleri Fakültesinde sınav salonunun kapısının kapatılmasından 6 dakika sonra gelen bir aday da sınava giremedi.

"1 saat önce geldim"

Sınavın yapılacağı merkeze erken geldiğini belirten genç kız, "1 saat önce geldim. Bahçede oturuyordum duymadım." diyerek evine göndü.