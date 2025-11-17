  1. Anasayfa
15 bin öğretmen ataması için tarih kesinleşti

15 bin öğretmen ataması için tarih kesinleşti


Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025 yılı sözleşmeli öğretmen atamalarında sonuçların 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açıklanacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "2025 yılı sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin alınması süreci başladı. 15 bin yeni öğretmenimizi ailemize katacak atama sonuçlarını 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde açıklayacağız. Eğitim ailemize hayırlı olsun inşallah" açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin gündeminde olan yeni öğretmen atamasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"2025 yılı sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin alınması süreci başladı. 15 bin yeni öğretmenimizi ailemize katacak atama sonuçlarını 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde açıklayacağız. Eğitim ailemize hayırlı olsun inşallah."

