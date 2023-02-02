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15 Temmuz Köprüsü Kavşağı’nın adı Nureddin Nebati Köprülü Kavşağı oldu

15 Temmuz Köprüsü Kavşağı’nın adı Nureddin Nebati Köprülü Kavşağı oldu
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AK Partili Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi Köprülü Kavşağı’nın adını Dr. Nureddin Nebati Köprülü Kavşağı olarak değiştirdi.

Şanlıurfa Büyüşehir Belediye'sinde geçtiğimiz yılın son Meclis toplantısında alınan karar doğrultusunda, Haliliye ilçesinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Köprülü Kavşağı'nın adı Dr. Nebati Köprülü Kavşağı olarak değiştirilmiş, karar eleştirilmişti.

Ancak, eleştirilere rağmen kavşağın tabelası bugün değiştirilerek Dr. Nurettin Nebati Köprülü Kavşağı tabelası asıldı.

 

Etiketler nureddin nebati dr. nureddin nebati köprülü kavşak 15 temmuz şehitleri
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