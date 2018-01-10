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  3. 10 Ocak 2018 20:21

+18 filmlerde oynuyordu... Böyle bulundu !

kısa süre içinde +18 filmlerde oynayarak yıldızlaşam eski model evinde ölü bulundu.

+18 filmlerde oynuyordu... Böyle bulundu !
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Kısa süre içinde +18 filmlerde oynayarak yıldızlaşan eski model 20 yaşındaki Olivia Nova, Las Vegas'taki evinde ölü bulundu.

Ölmüm nedeni hala belli olmayan modelin çalıştığı ajans yaptığı açıklamada olayı doğruladı.

2017 Mart ayında yetişkin filmlerde oynama kariyerine başlayan Olivia'nin çalıştığı ajans, güzel fiziği ve yüreği ile kısa sürede ün kazanan oyuncunun ölümünden dolayı büyük bir şok yaşadıklarını belirtti.

Son aylarda Amerika'da dört yekişkin film yıldızı intihar ederek hayatını kaybetti. Olivia'nın intihat ettiği tahmin ediliyor.

Kesin ölüm nedeni açılan soruşturmanın sonunda belli olacak.

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