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2025-YKS tercih süreci başladı

2025-YKS tercih süreci başladı
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ÖSYM Başkanlığı, 2025-YKS tercih sürecinin başladığını duyurdu. Adaylar 13 Ağustos tarihine kadar tercih yapabilecek.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) tercih işlemleri, 1 Ağustos 2025 tarihinde saat 15.45'de başlayacaktır.

Adaylar tercihlerini, 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında kılavuzda yer alan kurallara göre T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır.

13 AĞUSTOS'TA SONA ERECEK

Tercih işlemleri, 13 Ağustos 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Adaylar, 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Tercih yapacak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri, tercihlerini Kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaktır. Tercih işlemi,ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini yer verildi. 

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Etiketler ösym 2025 YKS üniversite kılavuz
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