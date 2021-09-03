23 ilimiz için sağanak sel, yıldırım ve dolu yağışı alarmı!

Marmara Bölgesi'nde İstanbul'dan başlayarak Karadeniz bölgesinin tamamı sağanak yağışa teslim. Meteoroloji ani sel, yerel su baskını, yıldırım, dolu yağışı için uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Tokat ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları, Sinop'un batısı, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları, Sinop'un batısı, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova illeri ile Kırklareli kıyıları, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

EGE: Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Zonguldak ve Bartın ile Kastamonu'nun kıyı, Sinop'un batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyıları ile Tokat ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun ve Trabzon kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m²), Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

















