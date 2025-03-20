24 saati geçti... Sosyal medyada erişim sorunu devam ediyor

Sosyal medya platformlarına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün gözaltına alınmasının ardından başlatılan bant kısıtlamasında 24 saat geride kaldı. Hem kullanıcılar hem medya organları hem de e-ticaret firmaları isyanda...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı geniş çaplı soruşturmayla birlikte Türkiye’de sosyal medya platformlarına yönelik erişim kısıtlamasında 24 saat geride kaldı.

X, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook ve WhatsApp gibi sosyal medya platformlarında kullanıcılar 24 saati aşkın süredir erişim sorunu yaşıyor.

BTK’dan, sosyal medya platformlarının kapatılması ya da erişimin engellenmesiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmamış olması ise bütük tepki çekiyor.

Downdetector.com verilerine göre, saat 06.00'dan itibaren devam eden erişim sorunu nedeniyle başta kullanıcılar, medya ve e-ticaret firmaları mağdur durumda...

Sosyal medyadaki erişim sorununun İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla birlikte başlaması da dikkat çekerken yetkililerden hiçbir resmi açıklama yapmaması da tepki çekiyor.