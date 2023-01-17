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26 ildeki seçim anketi açıklandı; 2 anket arasındaki fark ortaya çıktı

26 ildeki seçim anketi açıklandı; 2 anket arasındaki fark ortaya çıktı
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PİAR Araştırma, Kasım ayında yaptığı ve Aralık ayında açıkladığı 26 ildeki seçim anketini 7-9 Ocak tarihlerinde yeniledi ve sonuçlarını da açıkladı. İşte son seçim anketi sonucu ve PİAR Araştırma anketine göre partilerin oy oranı değişimleri...

PİAR Araştırma, Ocak 2023 anketinin sonuçlarını yayımladı. PİAR Araştırma'nın son anketi 7-9 Ocak tarihleri arasında 26 ilde 2611 kişinin katılımıyla yapıldı.

Ankete katılanlara "Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" diye soruldu. Anketin sonuçları ise şöyle oldu:

AK Parti: Yüzde 31,2
CHP: Yüzde 25,1
İYİ Parti: Yüzde 14,3
HDP: Yüzde 11,2
MHP: Yüzde 6,3
Gelecek Partisi: Yüzde 3,8
Bağımsız Türkiye Partisi: Yüzde 1,9
Zafer Partisi: Yüzde 1,6
DEVA Partisi: Yüzde 1,1
Diğer: Yüzde 3,5

PİAR araştırma Ocak ayı seçim anketi sonuçlarını açıkladı

PİAR'IN 15-18 ARALIK ANKETİ SONUÇLARI

PİAR Araştırma, 15-18 Aralık tarihleri arasında 26 ilde 2618 katılımcı ile yaptığı anketin sonuçlarını 21 Aralık'ta açıklamıştı. Anketin katılımcılarına, "Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" diye sorulmuş ve anket sonuçlarına göre kararsız seçme de dağıtıldığında partilerin oy oranları şöyle olmuştu:

piar araştırma aralık 2022 seçim anketi sonuçları

AK Parti: Yüzde 29,8 
CHP: Yüzde 26,7 
İYİ Parti: Yüzde 10,3 
HDP: Yüzde 9,8 
MHP: Yüzde 9,1
Gelecek Partisi: Yüzde 3,8 
Zafer Partisi: Yüzde 3,0 
Bağımsız Türkiye Partisi: Yüzde 2,0 
Ankete "diğer" cevabını verenlerin oranı ise yüzde 3,2 olarak ölçüldü.

Ankete katılanlara 'Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turuna Cumhur ve Millet İttifakı adayları kalırsa kime oy verirsiniz?' diye soruldu.

Olası bir ikinci turda seçmenin tercihleri şöyle oldu:

piar araştırma aralık 2022 seçim anketi sonuçları

Millet İttifakı: Yüzde 47,5 
Cumhur İttifakı: Yüzde 41,3 
Kararsızlar: Yüzde 11,2

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