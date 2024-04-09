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29 kişinin öldüğü yangnı faciasında yeni gelişme: Kolonlar kesildi mi?

29 kişinin öldüğü yangnı faciasında yeni gelişme: Kolonlar kesildi mi?
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İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki gece kulübü yangınında 29 kişinin yaşamını yitirdiği felaketin ardından zarar gören Sinan Apartmanı sakinleri, valilik izniyle bir hafta sonra bugün evlerine dönebildi. Ancak apartman yöneticisi, kolonların kesildiği iddialarını reddetti.

Beşiktaş Gayrettepe'de, 1 hafta önce Masquerade adlı gece kulübündeki yangının ardından hasar gören ve tahliye edilen Sinan Apartmanı'ndaki elektrik, su bağlantı çalışmaları bugün itibarıyla tamamlandı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul Valiliği, apartman sakinlerine dairelerine giriş izni verdi. Bariyerlerin kaldırılmasının ardından haberi alan apartman sakinleri eşyalarıyla birlikte bir haftanın ardında dairelerine giriş yapabildi.


"ÇOK ŞÜKÜR BAYRAMDA EVİMİZDE OLACAĞIZ"

Apartman yöneticisi Lütfi Dörter, dün elektriklerinin bugün de suyun bağlandığını söyledi.

Dörter, "Asansörlerimiz, yani apartmanla ilgili bütün yapılacak işler tamamlandığı için valilik tarafından da apartmana giriş izni verildi. Çok şükür bayramda evimizde olacağız." dedi.

KOLONLAR KESİLDİ Mİ?

Binanın kolonlarının kesildiği iddialarına da cevap veren Dörter, "Kolonlarda hiçbir şey yok. Orası zaten yapıldığı zaman sinema salonu olarak yapılmış. Sinema salonunda o genişliğin olmasının da normal olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"OLAY ANINDA OĞLUM APARTMANDA MAHSUR KALDI"

Bina sakinlerinden Canan Yılmaz ise "Çok can verildi, bu yüzden üzgünüz. Umarım bundan sonra böyle olaylar yaşanmaz, ihmalkârlık olmaz. Buruk bir mutluluk içerisindeyiz. Biz dördüncü kattaydık, bizim dairemiz zarar görmedi ama zarar gören komşuluklarımız oldu. Çok canlar yandı. Umarım son olur. Olay anında ben evde değildim, oğlum evdeydi. O biraz da apartmanda mahsur kaldı. Dışarıdaydık içeriye giriş çıkışlar yasaklanmıştı. Tedirginlik içerisindeydik. Çok şükür kavuştuk oğlumuza ama kayıplar çok." dedi.

Etiketler 29 kişi facia kolon
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